Amsterdammer rent in een jaar 12 marathons voor 12 goede doelen

Rondje IJburg

Vanuit die gedachte ontstond Stichting RunNations, met als streven hardlopend zo veel mogelijk geld op te halen voor onder meer KWF kankerbestrijding, Artsen Zonder Grenzen, Favela Street en Alzheimer Nederland. Als bedrijf kun je zijn hardlooppoging sponsoren, maar zelf meelopen en zo geld ophalen is ook een optie.



Naast zijn baan als schadebehandelaar is Monpellier hardloopcoach. Zo komt hij voor een groot deel aan zijn oefenmeters. Maar hij loopt ook in het weekend. Zondag nog 36 kilometer, rondje IJburg. En je vindt hem regelmatig in het Amsterdamse bos, Vondelpark, Rembrandtpark, of van Amsterdam naar Noordwijk of IJmuiden, over het strand. "Daar word je beresterk van."



Man met de hamer

Een specifieke tijd heeft hij niet in gedachten, hij wil de marathons vooral uitlopen. Al is voortdurend net voor de sleepwagen binnenkomen ook niet zijn streven. "Ik denk meer aan vier of vijf uur lopen." Niet te langzaam, maar ook zeker niet te snel. "Hoe sneller je loopt, hoe groter de aanslag op je lichaam." Daarnaast vindt hij het ook gewoon gezelliger. "Dan kun je nog eens samenlopen met de andere RunNation-lopers."



Het grote aantal kilometers relativeert hij door het te vergelijken met ultra-atleten. "Die lopen soms honderd kilometer per dag, wat is dan 42 kilometer per maand?" Bang voor de man met de hamer is hij ook niet. "Je weet nooit van tevoren hoe het fysiek zal gaan, eenmaal bij je vijfde marathon aangekomen, maar ik heb plezier in wat ik doe, ik hou van hard werken en geef niet snel op. Wat er ook gebeurt, ik ga het afmaken."



Monpellier is nog op zoek naar lopers en sponsors om gezamenlijk geld in te zamelen voor verschillende goede doelen.