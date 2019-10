Amsterdammer opgepakt voor bedreigingen in video

Beeld ANP XTRA

De 39-jarige Amsterdammer werd aangehouden in Nieuw-West. Het filmpje circuleerde een tijdje op social media, maar is inmiddels offline gehaald.

De politie stelde een onderzoek in en in dat kader werden in een woning aan de Martini van Geffenstraat een vuurwapen, verdovende middelen en contant geld in beslag genomen. De verdachte zit in voorlopige hechtenis.