Amsterdammer op Aruba gepakt na mishandeling agent

De man zou het slachtoffer zonder enige aanleiding met een kettingslot op het hoofd hebben geslagen. De agent was die middag aan het werk in de Rudolf Dieselstraat, waar op dat moment enkele panden werden gekraakt door actiegroep We Are Here.



De verdachte sloeg na de mishandeling op de vlucht, waarbij hij een petje verloor. Ook liet hij het kettingslot achter. Via dna-sporen kon de recherche hem opsporen en op 3 augustus op verdenking van poging tot doodslag aanhouden.



Overgebracht

Niet veel later kwam de man alweer vrij, omdat de rechter-commissaris niet mee ging in de beschuldiging van poging tot doodslag. De Raadkamer besloot op 20 augustus echter anders na een bezwaar van de officier van justitie. Dat betekende dat hij alsnog weer vast hoorde te zitten.



De Amsterdammer bleek in de tussentijd echter uit het land gevlucht. Na traceerwerk van politie en justitie kon hij op 7 oktober op Aruba worden gepakt. Inmiddels is de man overgebracht naar Nederland en zit hij in voorlopige hechtenis.