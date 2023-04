Amsterdammer moet 14,5 jaar uitzitten voor grof geweld, vrees voor levenslang in andere zaken

Bij de schietpartij op Wittenburg in 2018 overleed de onschuldige Mohamed Bouchikhi. Beeld anp

‘Millie’ G. moet levenslang vrezen in een groot strafproces waaraan de Amsterdamse rechtbank in mei begint.

Dat draait voor de verdachte om twee geruchtmakende zaken. Hij zou een van de twee mannen zijn geweest die een wilde schietpartij begonnen in het buurthuis op Wittenburg, een van de Oostelijke Eilanden. Daarbij overleed de onschuldige stagiair Mohamed Bouchikhi (17), werd het vermoedelijke doelwit Gianni L. (19) zwaar verwond en werd een vrouwelijke, 20-jarige stagiair in haar been geraakt.

Bovendien wordt G. beschuldigd van de liquidatie van de op Curaçao geboren honkballer en crimineel Siegmar ‘Pito’ Flaneur (24) in de Bijlmer, op 11 februari 2015.

De tweede man

Medeverdachte Randall D. (41) wordt gezien als de tweede man die het drama op Wittenburg veroorzaakte. Daarnaast wordt hij vervolgd voor de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Lucas Boom, op 9 juni 2015 in Zaandam, in het zicht van een schoolplein met spelende kinderen.

De advocaten van Emylio ‘Millie’ G. waren bij de Hoge Raad in cassatie gegaan tegen een eerdere straf van 14 jaar en 5 maanden cel, opgelegd vanwege grof geweld in Zuidoost en in de binnenstad van Amsterdam.

Poging tot liquidatie

Het ging om een poging tot liquidatie van ‘Meo’ H. met een pistoolmitrailleur, in januari 2018 op de Maarsenhof in Amsterdam-Zuidoost, om een schietpartij drie weken later op dezelfde plek en om openlijke geweldpleging op het Leidseplein in december 2017.

De rechtbank had G. 16 jaar opgelegd. Het gerechtshof matigde die straf tot 14 jaar en 5 maanden omdat de ‘redelijke termijn’ van berechting was overschreden. De Hoge Raad laat dat arrest nu in stand, overigens zonder verdere motivatie.

