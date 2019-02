Amsterdammer met 80.000 euro van de weg gehaald

De jongeman had in een plastic tas op zijn bijrijdersstoel zeker 80.000 euro aan contanten, waarvan hij niet kon vertellen waar het vandaan kwam.



De Amsterdammer gehoorzaamde in eerste instantie een stopteken, maar schoot vlak voor de controle opnieuw de snelweg op. Later is hij alsnog aangehouden. De man wordt verdacht van witwassen, zijn geld is in beslag genomen.