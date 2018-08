Amsterdammer Mattijn Lahuis vermist in Laos, zoekactie gestart

23.000 De teller van de crowdfundingsactie stond rond 16.00 uur al op ruim 23.000 euro

De ouders van Mattijn maakten woensdag een Gofundme-pagina aan voor de zoekactie. "Het reddingsteam vraagt niets voor hun hulp, maar we moeten wel de kosten dekken van de helikopterhuur inclusief een piloot. Die krijgt 70.000 euro voor drie dagen zoeken," luidt het in de toelichting.



De inzet van het toestel wordt niet gedekt door de verzekering. Een helikopter vergroot Mattijns kansen om te overleven. Mede omdat de jungle waar hij verdween erg dicht is en het water in de rivier snel stroomt.



"Het is efficiënter om vanuit de lucht te zoeken met apparatuur die in staat is om lichaamswarmte en objecten onder water te detecteren die daar niet horen te zijn. De huidige, lokale vrijwilligers hebben niet dezelfde middelen. Bovendien willen we andere mensen niet in gevaar brengen tijdens een zoekactie op de grond."



Rond 13.00 uur was er 3838 euro ingezameld op de Gofundme-pagina. Om 16.00 uur stond de teller al op ruim 23.000 euro.