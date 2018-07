Amsterdammer Mats Valk eerste op EK Rubik's Cube

In de finale loste de 22-jarige masterstudent Business Analytics de kubus in gemiddeld 7.24 seconde op. Mats behoort al jaren tot de wereldtop en was enige tijd houder van het wereldrecord (4.74 seconde). Bij vorige EK's en WK's lukte het steeds nét niet om kampioen te worden en eindigde hij als tweede.



Onmogelijk

"Supertof dat het nu eindelijk weer gelukt is om eerste te worden," aldus Valk, die maandagavond landde op Schiphol. Hij kreeg in groep acht een Rubik's Cube van een lerares op de basisschool in zijn handen gedrukt. Hij was elf jaar. "Toen dacht ik: dit is onmogelijk. Daar lag voor mij de uitdaging."



Hij trainde door de kubus heel vaak door de war te halen en opnieuw op te lossen. "In het begin was ik net zo slecht als ieder ander, hoor. Maar als je het vaak genoeg doet, wordt je er vanzelf handig in." Hoe vaak hij met zijn kubus in de weer is? "Soms een paar uur per dag, soms een dag lang niet."



Geduld

Een gouden tip heeft hij niet. Of toch wel. "Je kunt op internet heel veel tutorials vinden," lacht hij. "Zo heb ik mijn vaardigheden ook verdiept." Volgens Valk hoef je echt niet superslim te zijn om goed te worden in Rubic's Cube. "Iedereen kan het leren. Je moet gewoon heel veel geduld hebben. En blijven oefenen."