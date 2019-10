Amsterdammer mag huurtoeslag houden na onderzoek naar zoon

Beeld ANP

De man moest meer dan 3000 euro huurtoeslag uit dat jaar terugbetalen, omdat zijn zoon bij hem stond ingeschreven. Hij zei dat hij het huis alleen als postadres gebruikte, maar kon dit niet aan de Belastingdienst bewijzen.

Wat het gelijk van de man wél kon bewijzen was een strafrechtelijk onderzoek naar de zoon. Die werd in 2017 voor een tweede keer aangehouden en vastgezet. Waarvoor de zoon werd opgepakt is niet bekend, maar omdat de recherche zijn telefoon aftapte en hem observeerde kon op die manier worden bewezen dat hij niet bij zijn vader woonde, maar bij zijn vriendin.

De rechtbank heeft de vordering van de Belastingdienst ongegrond verklaard. Ook moet de fiscus de door de vader gemaakte proceskosten betalen.