Amsterdammer maakt 22.000 bitterballen in Zuid-Korea

Omdat bitterballen exporteren naar Zuid-Korea een moeilijke taak bleek, stuurt Van Dobben Piet Brink naar Pyeongchang om daar bitterballen te draaien.



Dat zal hij from scratch moeten doen; ook de ingrediënten konden niet het vliegtuig in. Brink heeft na aankomst zo'n twee dagen om zijn recept te perfectioneren met enkel Zuid-Koreaanse spullen. Een assistent die de taal spreekt zal inkopen met hem gaan doen. Het enige dat hij meebrengt is een ijslepel, om de bitterballen op formaat te kunnen scheppen.



Wortels, prei, ei

Op zijn boodschappenlijstje staat in ieder geval 120 kilo rundvlees, 100 kilo bloem, 60 kilo roomboter, 60 kilo verschillende groenten, 40 kilo ui, 60 kilo aan eieren en 250 kilo paneermeel.



"Ik hoop vooral dat ik een goed gistextract kan vinden, als smaakversterker voor de bouillon," zegt Brink. "De rest wordt waarschijnlijk niet heel moeilijk: wortels, prei en ui kan ik daar vast wel krijgen."



Croutons

Brinks snacks zullen alle 17 dagen van de Spelen geserveerd worden in het Holland Heineken House, dus hij zal zo'n 22.000 stuks moeten maken - ongeveer 1300 per dag. "Ik ben iedere dag wel een uur of tien aan het werk."



De bitterballenconnaisseur werd ook al ingezet in Rusland, tijdens de Olympische Winterspelen in Sotsji in 2014. "Het was toen erg moeilijk om paneermeel te vinden. Uiteindelijk heb ik alle croutons van een Russische supermarkt opgekocht, om die verwerken tot paneermeel."