Amsterdammer laat de auto het vaakst staan

"De uitkomst van het onderzoek is niet zo verrassend. Want in de grotere steden zijn de problemen het grootst, dus daar worden ook vaak eerder en soms hardere maatregelen genomen," zegt Anne Knol van Milieudefensie.



Amsterdam, Utrecht en Rotterdam bieden fietsers, voetgangers en gebruikers van het openbaar vervoer de beste voorzieningen en hebben meer oog voor schoner en efficiënt autogebruik dan andere gemeenten.



Ruimte voor verbetering

Amsterdammers springen het minst snel in de auto. De auto wordt maar voor 25 tot 30 procent van de verplaatsingen gebruikt. Dit komt doordat er in de meeste grotere steden meer duurzame alternatieven zijn. Ook doen grotere steden vaak meer om die duurzame alternatieven te stimuleren.



Een andere reden dat Amsterdammers minder snel te auto pakken is dat het autobezit in Amsterdam erg laag is.



Luchtvervuiling

Amsterdam is goed op weg, maar volgens het onderzoek is er nog veel ruimte voor verbetering



De grootste problemen in Amsterdam liggen in het gebied van lawaai, luchtvervuiling en uitstoot. "Er is ook daar dus nog een wereld te winnen." zegt Knol



Het onderzoek is gedaan in opdracht van de Fietsersbond, het Longfonds en Milieudefensie, MENSenSTRAAT, Natuur & Milieu, Rover en Wandelnet.



Lees ook: 'Utrecht, Amsterdam en Alkmaar duurzaamst'