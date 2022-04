Amsterdammer krijgt twee jaar cel en boete na cocaïnesmokkel in Frans-Guyana

De Nederlander liep tegen de lamp bij deze controlepost van de politie in Iracoubo. Beeld Videostill YouTube / Gyane la 1ère

Een rechtbank in Iracoubo legde hem vrijdag een gevangenisstraf van twee jaar op plus een boete van 3400 euro. Daarnaast werd tegen de Nederlander een verbod van tien jaar uitgesproken voor het betreden van Frans grondgebied, meldt de nieuwssite Franceguyane.fr.

De dertiger was vorige week maandag betrapt bij een controlepost van de politie in Iracoubo. Agenten hielden de taxi staande waarin hij zich verplaatste. In zijn koffer vonden ze de verstopte drugs. De man werd aangehouden en verscheen vier dagen later al voor de rechter in een snelrechtprocedure.

Drugskoeriers

De politie in Frans-Guyana sloeg in 2019 alarm over ‘het zorgwekkende beeld van drugskoeriers’ die het land binnenkomen vanuit Albina in het oosten van Suriname. Daarop bekeken de Surinaamse justitiële autoriteiten met die in het buurland hoe ze de toename van het aantal grensoverschrijdende misdaadgevallen in konden dammen, meldde de Surinaamse nieuwssite Waterkant.net in juni van dat jaar.

De grens tussen Suriname en Frans-Guyana bij de Marowijnerivier zou sindsdien strenger worden bewaakt door Franse politiemensen en legereenheden om drugsinvoer vanuit Suriname een halt toe te roepen. De Fransen besloten om in de grensplaats Saint Laurent faciliteiten op te zetten om drugssmokkelaars te testen op eventuele drugs in het lichaam, aldus de nieuwssite.

Frans-Guyana, een Frans overzees departement, heeft zo'n 794.000 inwoners en grenst in het westen aan Suriname, in het oosten aan de Atlantische Oceaan en in het zuiden aan Brazilië.