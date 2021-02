Amsterdammer krijgt dubbele waterrekening gepresenteerd

Het kantoor van Waternet langs de Amstel. Beeld Maarten Boswijk

Ook de automatische afschrijvingen lopen vertraging op. De facturen over november, december en januari zijn niet of te laat verstuurd. Deze maand komen de rekeningen binnen over december, wanneer die over de maand januari de deur uit gaan, is niet bekend. Ook de kwartaalbetalingen zijn niet allemaal geïnd. Het waterbedrijf zegt dat het de achterstanden aan het wegwerken is.

Nieuw systeem

De problemen zijn ontstaan doordat Waternet is overgestapt naar een nieuw IT-systeem voor de facturering. Zo’n overstap, volgens het bedrijf noodzakelijk, is vaak complex en heeft er uiteindelijk toe geleid dat er geen rekeningen meer de deur uit konden.

Waternet levert water aan 540.000 huishoudens in en om Amsterdam. Daarvoor betalen ze elke maand, of per kwartaal een rekening. Van de waterschapsbelasting zorgt Waternet onder meer voor schoon drinkwater en stevige dijken.

Onhandig

Dat Amsterdammers geen facturen ontvangen, is ‘buitengewoon onhandig’, zegt een woordvoerder van Waternet. “We zetten alles op alles om dit snel op te lossen.”

De betaling van dubbele facturen kan problemen opleveren bij klanten, bijvoorbeeld bij minima, die elke cent nodig hebben. De woordvoerder belooft dat het waterbedrijf ‘coulant’ zal zijn. Mensen die in betalingsproblemen komen, kunnen een regeling aanvragen bij de klantenservice.

Waternet is aangesloten bij de ‘vroeg erop af’-aanpak, een samenwerking van de gemeente Amsterdam, nutsbedrijven, verzekeraars en corporaties, die betalingsproblemen in een vroeg stadium signaleert en vervolgens regelingen treft. Dit moet voorkomen dat schulden snel oplopen.