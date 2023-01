Amsterdammer krijgt celstraf voor jarenlang misbruik eigen minderjarige dochter

Het meisje ondervindt nog altijd gevolgen van het misbruik. Beeld ANP

De man misbruikte de afhankelijke positie van zijn dochter en haar vertrouwen in hem, oordeelt de meervoudige kamer van de rechtbank in Amsterdam. Het meisje mocht van haar vader niets over het misbruik aan haar moeder en oma vertellen, omdat het hun ‘geheimpje’ was en ze anders boos zouden worden. Dat hij op die manier zijn eigen misbruik verhulde en haar hiermee belastte, rekent de rechtbank hem zeer aan.

De gevolgen van het misbruik ondervindt het meisje nog altijd. Ze heeft inmiddels 95 therapiesessie gehad en staat nog steeds onder behandeling. Emotioneel had het meisje al een belastende tijd met de vechtscheiding van haar ouders.

Gewaarschuwd

Het misbruik vond plaats van 2015 tot 2020, in zowel haar vaders huis in Amsterdam als in Italië. Het bestond onder meer uit het seksueel binnendringen van haar lichaam. Dat de man nadat de zaak in 2015 was geseponeerd en dus gewaarschuwd was, maar desondanks doorging met het misbruik, noemt de rechtbank ‘schokkend'.

Naast de celstraf moet de man een schadevergoeding betalen van ruim 5600 euro.

