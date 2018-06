Amsterdammer koopt woud in Filipijnen en geeft het aan bevolking

Wat moet ik met een bos op de Filipijnen? Ik heb er niks aan en wil het alleen beschermen. Peter de Koning

'Heilig bos'

Nog voordat hij het bos in het echt gezien had besloot De Koning dat hij zijn spaargeld wilde gebruiken om het te beschermen. Behalve vanuit ecologisch perspectief is het woud immers volgens De Koning ook voor de inheemse bevolking van onschatbare waarde. "Het is een 'heilig bos' dat heel belangrijk is voor de Higaonon, een inheemse stam die leeft op het eiland."



Met 8.500 euro kon hij de helft van het woud - vijftig hectare - veiligstellen. Het stuk land is overigens niet meer van hem. Hij heeft het overgedragen aan de stamleider van de Higaonon. "Wat moet ik met een bos op de Filipijnen? Ik heb er niks aan en wil het alleen beschermen. Dat is voor mij de investering: het geluksgevoel dat ik krijg van het idee dat ik deze culturele en ecologische waarden in stand heb kunnen houden."



Voor de overige vijftig hectare van het woud de stichting nog op zoek naar nog eens 8.500 euro. De Koning maakte een documentaire over het project. Deze wordt op 21 juni voor het eerst vertoond tijdens het evenement Forest Heroes in het Tropenmuseum. Tijdens het evenement is er een mogelijkheid om te investeren in het 'heilig bos'.