Amsterdammer komt om bij aanrijding in Tadzjikistan

"René was een hele slimme, ondernemende kerel die altijd op pad was en al 130 landen had bezocht," zegt zijn broer Erik (58).



Hij vernam het verschrikkelijke nieuws over het overlijden van zijn broer van de politie. Twee agenten brachten hem persoonlijk op de hoogte. "Daarna zijn we naar mijn moeder (81) gereden om haar het slechte nieuws te vertellen," zegt Erik Wokke terugblikkend.



China uitgevlucht

"Ik ben er nog altijd een beetje confuus van," vervolgt de Fries. "We waren vroeger dikke speelmaatjes en hadden nog steeds goed contact. Via hun weblog kon ik René en Kim volgen. Gedetailleerdere informatie stuurde mijn broer via WhatsApp."



Zijn broer en diens vriendin vertrokken in februari naar Thailand en zouden op 20 september vanuit Iran terugvliegen naar Nederland.



Wokke: "Vanuit Bangkok fietsten ze naar China maar daar ondervonden ze zoveel problemen met de politie - René en Kim fietsen altijd in gebieden waar nauwelijks of geen toeristen komen - dat ze het land min of meer uitvluchten naar Tadzjikistan. Afghanistan lag meer voor de hand op weg naar Iran, maar dat land wilden ze ontwijken wegens te gevaarlijk."



130 landen

René Wokke was een zeer ervaren reiziger, zegt zijn broer. "Hij reisde over heel de wereld. Dat deed ie als twintiger al. René zei laatst nog dat hij al 130 landen had bezocht. Hij was altijd op pad, vooral in Azië. Ik heb nooit begrepen wat hij daar zocht en al helemaal niet in Tadzjikistan. Hoe dan ook: Kim en hij hadden het heel erg naar hun zin. Ze fietsten samen al heel wat af binnen en buiten Europa."