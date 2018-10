Amsterdammer in top-50 Best Chef Awards

Dit jaar staan er vier Nederlandse chefs in de top-50, ten opzichte van één Nederlander vorig jaar. Bijdendijk wordt in de top vergezeld door chefs Jonnie Boer (De Librije in Zwolle), Syrco Bakker (Pure C in Cadzand-Bad) en Nick Bril (The Jane in Antwerpen).



Nummer 48

Bijdendijk staat op nummer 48 in de lijst, het is de eerste keer dat hij meedoet. Vorig jaar stond alleen Nick Bril in de top-50, hij haalde dit jaar plek vijftien. Jonnie Boer haalde de hoogste score met plaats vijf en Syrco Bakker scoorde plaats 31.



In totaal staan er 350 chefs op de lijst. Maandag werd hij gepresenteerd in Milaan. Buiten de top-50 veroverden nog eens vijftien Nederlandse chefs een plekje.