Amsterdammer in Parijs aangehouden om liquidatie

Bij de schietpartij op 1 november vorig jaar kwam de 22-jarige Ömer Köksal om het leven. Het gebeurde op klaarlichte dag en het veroorzaakte veel tumult in de Limburgse plaats.



Bijna twee weken na het incident werd in Rotterdam een 22-jarige man aangehouden. Deze verdachte zit nog in voorlopige hechtenis, aldus de politie.



De nu opgepakte Amsterdammer werd al langere tijd gezocht. Hij was aangekomen in de Franse hoofdstad met een vlucht vanuit Frans-Guyana. De man stond internationaal gesignaleerd en liep bij een controle op de luchthaven Paris Orly Airport tegen de lamp.



Na de schietpartij, die volgens de politie drugsgerelateerd was, ontstond commotie omdat veel jongeren de straat opgingen. De mobiele eenheid moest de orde herstellen. De bewoners waren boos omdat Blerick de voorgaande maanden bij herhaling het toneel was geweest van schietpartijen.