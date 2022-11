Amsterdammer in Edam beroofd na afspraak om horloge te verkopen

Beeld ROOS KOOLE/ANP

Even na zessen werd de politie gewaarschuwd door de man dat hij was overvallen. Hij had telefonisch een afspraak gemaakt om een horloge te verkopen op een huisadres op de Torenmolen. Eenmaal daar aangekomen werd hij door twee mannen bedreigd met een vuurwapen.

Een van de twee mannen pakte de tas van de man af waarna de verdachten in de richting van de Weidemolen wegvluchtten. De daders hebben het horloge waar zij vermoedelijk op uit waren – volgens de politie ‘een duur exemplaar’ – echter niet buitgemaakt. Dat zat namelijk niet in de tas. Daar zaten andere ‘waardevolle spullen’ in, aldus een woordvoerder van de politie. Welk merk horloge het betreft, wil de politie niet zeggen.

Na de straatroof heeft de politie de omgeving uitgekamd op zoek naar de daders, maar er is niemand aangehouden.

Exclusieve horloges, zoals Rolexen, zijn al een tijd geliefd onder criminelen. Niet alleen om te dragen, maar ook om te stelen. Belangrijke oorzaak is dat dit soort horloges de afgelopen jaren enorm in waarde is gestegen. “Ze zijn soms tweedehands vele duizenden euro’s meer waard dan nieuw en je kunt ze, als ze gestolen zijn, betrekkelijk anoniem verkopen,” vertelde Robert-Jan Broer van horlogesite Fratello Watches eerder tegen Het Parool.

Zo zette begin juli een overvaller een pistool op het hoofd van een gast van restaurant Ferilli’s in de Beethovenstraat in Amsterdam. “Hij zei: ‘Geef me je horloge anders schiet ik je door je hoofd.’ Ik hoorde het wapen een paar keer klikken,” vertelde de geschrokken ondernemer naderhand.