Amsterdammer Hiske Versprille zet buurt op de kop met nepbrief gemeente over ‘lelijk hek’

Beeld Getty Images

Op Twitter deelde Versprille — vroeger restaurantrecensent van Het Parool, tegenwoordig bij de Volkskrant — een foto van een brief die niet te onderscheiden valt van een echte gemeentebrief. Het gaat over een hek dat Waternet wil plaatsen om de Zeeburgerdijk van het naastgelegen gemaal te scheiden, iets wat de buurt al een jaar bezig houdt. “De meeste bewoners willen dat niet en vinden het ook niet nodig,” legt Versprille uit. “Het is echt zo’n ding waar voortdurend over heen en weer gemaild wordt.”

Enkele weken geleden kreeg de buurt een brief met een bijgevoegde foto van het hek dat Waternet wil plaatsen. “Groen en lelijk,” vindt Versprille. Dit bracht haar op het idee om een nep-enquête te bedenken, waarin buurtbewoners vijf opties van niet bepaald esthetisch aantrekkelijke hekken kunnen beoordelen.

“Ik wilde het eigenlijk alleen uithalen bij mijn buurvrouw, die ook een vriendin is,” zegt Versprille. Ze vond online een formulier waarmee ze eenvoudig een gemeentebrief kon namaken. “Daar had ik zoveel lol om, dat ik het in een baldadige bui naar de hele buurt heb gestuurd.” Om niet een boze buurt achter zich aan te krijgen, heeft ze ook een uitnodiging voor haar verjaardagsfeest bijgevoegd.

En is de grap gelukt? Versprille vindt van wel. “Veel mensen zijn er echt helemaal ingestonken. Pas bij het plaatje van de Berlijnse muur hadden sommige buren door dat het toch niet klopte.”

Bezwaarprocedure

Eigenaar Waternet wil het hek plaatsen om het Gemaal Zeeburg af te schermen. Het gemaal is halverwege de vorige eeuw gebouwd om de grachten door te spoelen, wat toen regelmatig nodig was om het water schoon te houden. Daarnaast loost het gemaal regenwater op het IJmeer.

De gemeente heeft een vergunning toegekend voor het hek, maar bewoners zijn een bezwaarprocedure gestart. Deze loopt momenteel nog.