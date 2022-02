Amsterdammer helpt Amsterdammer krijgt Heldenspeld: ‘Iets geweldigs neergezet’

Liesbeth Ribbink en Marlene Tas van Amsterdammer helpt Amsterdammer. Beeld Sophie Saddington

“Op veel plekken in onze stad leven mensen in armoede en met grote zorgen,” lichtte de wethouder de toekenning toe. “Voor veel Amsterdammers is dit een grotendeels onbekende wereld. Door jullie krijgt deze armoede een gezicht en stem. Elke zaterdag wordt het raam naar die onbekende wereld weer even opengezet.”

Stichting Amsterdammer helpt Amsterdammer laat wekelijks in samenwerking met Het Parool een wens in vervulling gaan. In de rubriek doet een minder bedeelde Amsterdammer een oproep aan een stadsgenoot om deze wens te realiseren. Potentiële gevers kunnen zich vervolgens bij de vrijwilligers van de stichting melden.

Op deze wijze zijn uiteenlopende wensen in vervulling gegaan: honden zijn geopereerd, tandartsrekeningen betaald, sinterklaasfeesten georganiseerd en trapliften geïnstalleerd. Sinds het begin van de rubriek in april 2013 zijn rond de 350 Amsterdammers geholpen. Afgelopen jaar werd een recordbedrag van 190.000 euro opgehaald.

Smoes

Liesbeth Ribbink en Marlene Tas reageren verrast op de aan hen toegekende onderscheiding. Met een smoes waren ze naar de redactie van Het Parool gelokt, waar wethouder Moorman de vrijwilligers opwachtte. “We zijn overdonderd,” zegt Ribbink met een stralend gezicht, “en natuurlijk ook heel blij.”

“En ook wel gevleid,” voegt Tas daaraan toe. “We doen dit vrijwillig en steken er veel tijd in, dus dan is het leuk om te horen dat we het goed doen.” Dat het Moorman was die de onderscheiding uitreikte, deed haar extra goed. “Ik vind dat zij zich enorm inzet voor de armoede in de stad. Maar ook zij weet: sommige mensen vallen tussen wal en schip. In dat gat proberen wij te springen.”

Ook de oprichters van Amsterdammer helpt Amsterdammer, Nienke van den Hoek en Caroline Jonker, kregen een Heldenspeld. Wethouder Moorman nam voor hen een video op omdat ze in het buitenland zitten. Ook zij kregen lof voor de ‘unieke rubriek die de warmte en solidariteit van Amsterdam laat zien’. “Jullie hebben iets geweldigs neergezet,” aldus de wethouder.

Heldenspeld De Amsterdamse Heldenspeld is een initiatief van de gemeente. De onderscheiding gaat naar Amsterdammers die zich tijdens de coronacrisis inzetten voor stadsgenoten. Eerder ging de onderscheiding onder meer naar ruim driehonderd vrijwilligers die de stad veilig hielpen houden na de landelijke avondklokrellen, en aan de Moeders in Noord die wekelijks gezinnen aan voedsel en kleding helpen.

De rubriek Amsterdammer helpt Amsterdammer staat elke zaterdag in Het Parool. Amsterdammers die hulp kunnen gebruiken, kunnen mailen naar aha@parool.nl.