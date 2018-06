Amsterdammer heeft stuk minder woonruimte

Het CBS becijfert dat het woonoppervlakte van de gemiddelde Amsterdammer 49 vierkante meter per persoon is. In heel Nederland ligt dat op 65 vierkante meter.



Vooral stelletjes zonder kinderen leveren in Amsterdam in op hun vloeroppervlak. Zij moeten het doen met 40 vierkante meter per persoon. De gemiddelde Nederlander die samenwoont heeft 60 procent meer ruimte.



Groot wonen

Van alle Amsterdamse huishoudens woont tweederde op minder dan 75 vierkante meter, tegenover een kwart van alle Nederlanders. Van de eenpitters in de hoofdstad woont zelfs meer dan 80 procent kleiner dan 75 vierkante meter.



Slechts drie procent van de Amsterdammers heeft een huis met zeeën van ruimte, met meer dan 150 vierkante meter per persoon. In Nederland is dat 17 procent.



Oosten van het land

De verschillen tussen Amsterdam en de rest van Nederland zijn voor een groot deel te verklaren door leeftijd. In grote steden wonen veel jongeren, studenten en starters, die alleen wonen. Bovendien liggen de huizenprijzen hier natuurlijk een stuk hoger, en wordt er makkelijker ingeleverd op vierkante meters.



Wil je echt ruim wonen? Verhuis dan naar het oosten van het land. In de gemeentes Oldebroek en Renkum (beide in Gelderland) wonen paren zonder kinderen het ruimst. Daar krijg je meer dan 80 vierkante meter per persoon.