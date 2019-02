Amsterdammer gepakt om oplichting via nepincassobureaus

De politie heeft in deze zaak 25 aangiften in onderzoek. De politie en het Openbaar Ministerie vermoeden dat duizenden gedupeerden van dit soort praktijken voor in totaal bijna een miljoen euro zijn opgelicht.



De politie begon het onderzoek in april 2018 na diverse aangiften van oplichting. Ook op internet deden verhalen de ronde van slachtoffers die aangaven dat medewerkers van malafide incassobureaus via de telefoon en mail contact met ze opnamen. De 'medewerkers' beweerden incassobemiddelaars te zijn. De slachtoffers zouden nog openstaande vorderingen hebben die snel moesten worden betaald.



Hotelboekingen

Vaak werd de druk opgevoerd door te dreigen met verhogingen en het inzetten van gerechtsdeurwaarders. Ondanks dat de slachtoffers nooit de betreffende spullen of diensten hadden afgenomen, besloten velen toch te betalen. Het ging daarbij onder meer om hotelboekingen die mensen niet hadden gedaan.



De bankrekeningen waar het geld naar werd overgemaakt en de zogenaamde incassobedrijven bleken verband te houden met de Amsterdammer. In zijn woning is onder meer een flinke hoeveelheid geld gevonden. Ook is een auto in beslag genomen. De politie sluit meer arrestaties niet uit.