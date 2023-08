Amsterdammer gegijzeld, bedreigd en gestoken in parkeergarage Hakfort − tot toevallig politie passeert

Politieagenten bij parkeergarage Hakfort in Amsterdam-Zuidoost. Beeld MICHEL VAN BERGEN/ANP

Het slachtoffer haalde in de avond van 27 september met een goede vriendin een pizza in de Eerste Oosterparkstraat in Amsterdam-Oost. Via Snapchat gaf hij zijn locatie door aan een kennis uit de Bijlmer, die naar hem toe kwam in een Volkswagen Polo.

Het slachtoffer stapte in om ‘even te chillen’, dacht hij. Maar de bestuurder van de auto reed weg. De vriendin van het slachtoffer reed nog in een auto achter de Volkswagen Polo aan, maar raakte die kwijt.

Iets verderop kwamen ‘twee Ghanezen uit de Bijlmer’ aan weerszijden naast de man zitten op de achterbank, zodat hij zat ingeklemd. De bestuurder, volgens het slachtoffer ‘een Marokkaan van ongeveer 1,87 lang, 23 of 24 jaar’, trok een vuurwapen en beschuldigde hem er naar zijn zeggen van dat hij iemand had bestolen. Ontkennen hielp niet. Het slachtoffer zegt dat hij klappen kreeg van de bestuurder en de mannen achterin.

De bestuurder moet volgens justitie Rayduan el F. zijn geweest, die naar eigen zeggen 1,90 meter lang is. Zijn dna zat op het portier aan de bestuurderskant van de auto, op het stuurwiel en midden op het stuur.

Mes in onderbeen

Uiteindelijk reed de auto de parkeergarage van Hakfort in, in de Bijlmer, waar El F.’s vader woont. De man rechts naast het slachtoffer zou hem met een mes in zijn onderbeen hebben gestoken. Als hij niet zou betalen, zouden zijn belagers hem ‘naar een loods brengen’. Hij kreeg weer klappen en schoppen.

In een Suzuki Alto arriveerden ook ‘twee Surinamers’, volgens het slachtoffer, van wie één ook met een vuurwapen dreigde.

Rond half één stuurde een surveillerende agent zijn auto toevallig de parkeergarage in. Hij zag de Suzuki wegrijden, en andere mannen wegrennen. Het slachtoffer kwam uit de Polo. Hij had een steekwond in zijn onderbeen.

Onder een geparkeerde auto lag een tot vuurwapen omgebouwd gaspistool, dat ‘de Marokkaan’ volgens het slachtoffer had weggegooid. Op het wapen zat ook weer dna van Rayduan el F. Die vertelde de rechtbank dinsdag dat hij niets te maken had met het gebeurde.

Twee telefoons

In de geleende Volkswagen Polo was een telefoon achtergebleven waarmee vooral naar naasten van El F. was gebeld, die vaak in de buurt was van het huis van zijn moeder, waar hij woonde en waar een arrestatieteam hem op 8 februari heeft aangehouden. In de auto van El F.’s moeder lag nog een telefoon die justitie aan hem koppelt.

In een van de telefoons zat een filmpje waarop iemand die volgens de recherche op El F. lijkt, met een semiautomatisch wapen schiet. Dat was hij niet, zei El F. tegen de rechters: “Je ziet zoveel filmpjes op Snapchat.”

In een andere telefoon stond de tekst: ‘Bro kanker man kanker kanker gewoon we ontvoeren kk dikke monna kanker blauw komt in die garage’. Op een video is volgens justitie het slachtoffer te zien. Hij wordt vastgehouden. Er zijn op de video diverse stemmen te horen: ‘Is het deze man’? ‘Is het deze kleine’? De video is volgens justitie die nacht in de garage gemaakt.

De officier van justitie sprak van geluk dat de agent die nacht de parkeergarage inreed. “Hij heeft, zonder dat te weten, een zeer gewelddadige, dreigende en angstige situatie verijdeld.”

El F.’s advocaat, Menno van Gaalen, betoogde dat het dna in de auto en op het pistool niet bewijst dat zijn cliënt tijdens de gijzeling in de auto heeft gezeten en met het wapen heeft gedreigd. “De bewijswaarde van dna is bovendien op een keerpunt. Het is inmiddels niet meer de remedie tegen, maar de oorzaak van dwalingen.”

De telefoon die in de auto werd gevonden, bewijst volgens Van Gaalen ook niets. De raadsman ‘kan niet vaststellen’ dat de man op het laatstgenoemde filmpje het slachtoffer is, dat de auto de Polo is en dat de omgeving de parkeergarage van Hakfort is. Van Gaalen: “De hoofdpunten van het verhaal van de aangever zijn ook niet aannemelijk gemaakt. Voor zijn verklaring dat is getracht hem af te persen, is geen steunbewijs.”

De advocaat wil vrijspraak. El F. wil door met zijn leven, zei hij in zijn laatste woord. Hij zou net voor zijn vader gaan werken toen hij werd gearresteerd.

De rechtbank doet 15 augustus uitspraak.

