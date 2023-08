Amsterdammer Elias Assaf (38) uit Oost vermoord en in stukken gesneden in klooster in Heiloo, ex-collega verdacht

Beeld Joris van Gennip

Delen van Assafs lichaam zijn in koffers en vuilniszakken teruggevonden in A.’s auto en in Duitsland. A. heeft bekend met de dood van Assaf te maken te hebben gehad, maar wordt over zijn precieze rol nog nader verhoord. Op camerabeelden is volgens de rechtbank te zien dat de verdachte met kennelijk zware koffers sleepte.

De auto waarin een deel van Assafs in stukken gesneden lichaam is aangetroffen, staat op A.’s naam. De verdachte en het slachtoffer kenden elkaar van hun werk in een restaurant in de Nieuwmarktbuurt in Amsterdam.

Op een inleidende zitting in A.’s strafzaak sprak de rechtbankvoorzitter dinsdag van ‘een heel ernstige verdenking’ die de maatschappij heeft geschokt. A. blijft in de cel; een psycholoog en een psychiater onderzoeken nog of hij lijdt aan stoornissen.

Spoorloos sinds 11 april

De 38-jarige Elias Assaf – sportief postuur, baard, snor – werd in april als vermist opgegeven. Hij was sinds 11 april verdwenen uit Amsterdam-Oost. Ook zijn auto, een grijze Toyota Yaris, was spoorloos.

De Amsterdamse recherche begon een groot onderzoek, dat uiteindelijk leidde naar Assafs collega Emad A. Die verbleef in een gastenverblijf van het klooster Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo. Hij werd op 18 april gearresteerd, een week na Assafs vermissing.

Verdachte Emad A. verscheen dinsdag wel in de rechtszaal, in spijkerbroek en een zwart T-shirt met de opdruk ‘Future’, maar beriep zich voornamelijk op zijn zwijgrecht. De recherche heeft hem al zeven keer verhoord. De verhoren gaan nog verder.

De volgende zitting is op 26 oktober. Ook dan zal de zaak nog niet inhoudelijk kunnen worden behandeld. A.’s advocaat, Brian de Pree, heeft nog geen compleet dossier verstrekt gekregen, omdat het onderzoek nog loopt.

