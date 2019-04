Amsterdammer die man dwingt te pinnen krijgt celstraf

De man richtte eind 2018 in Zuid een vuurwapen op het slachtoffer, sloeg daarmee en bedreigde hem zelfs met de dood. Volgens de verdachte dwongen anderen hem hiertoe, maar hij wilde er in zijn verklaring niet over uitweiden.



De rechtbank oordeelde dat zijn verhaal 'niet helemaal ongeloofwaardig is'. Toch ontbreken de details om te kunnen concluderen dat de verdachte echt onder dwang werd gezet. Hij is daarom niet verminderd strafbaar.



Saillant detail: de verdachte plaatste zijn daad in een filmpje op Instagram. De rechtbank nam dat mee in de strafbepaling. Naast de gevangenisstraf, moet de verdachte een gedragstraining volgen. Uit onderzoek bleek namelijk dat hij het lastig vindt de risico's van zijn gedrag in te schatten.