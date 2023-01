Amsterdammer de dupe: onduidelijk in welke ziekenhuizen operaties worden vergoed

Het gesteggel over geld tussen zorgverleners en zorgverzekeraars raakt patiënten in Amsterdam. Sommige operaties worden in het ene Amsterdamse ziekenhuis niet vergoed, maar in het andere wel. Wie niet goed heeft opgelet, moet zelf bijbetalen. Maar voor een afgewogen keuze ontbreekt de informatie.

Een heupvervanging in Amsterdam UMC? Voor iemand met een Basis-Budgetpolis bij Zilveren Kruis wordt dat bijbetalen. Patiënten krijgen 75 procent van het gemiddelde gecontracteerde tarief vergoed. Bijbetalen kan om duizenden euro’s gaan.

In het OLVG, BovenIJ of Amstelland (Amstelveen) wordt diezelfde operatie door Zilveren Kruis wel volledig vergoed. “Voor onder meer spoedzorg, verloskundige zorg, kaakchirurgie of zeer specifieke behandelingen kunnen onze cliënten met een Basis-Budgetpolis overigens wél tegen een volledige vergoeding terecht in Amsterdam UMC,” aldus een woordvoerder van Zilveren Kruis. Hetzelfde geldt na doorverwijzing door een medisch specialist van een ander ziekenhuis.

Zilveren Kruis is Amsterdams grootste zorgverzekeraar: ruim de helft van de stad is erbij verzekerd. Net als bij andere zorgverzekeraars zijn de contractonderhandelingen tussen Zilveren Kruis en de Amsterdamse zorgaanbieders stroef verlopen. Zorgverzekeraars willen de premie zo laag mogelijk houden, terwijl zorgaanbieders gecompenseerd willen worden voor de gestegen inflatie en de toegenomen loon- en energiekosten.

Problemen

Op basis van onderzoek van vergelijkingssite Independer hebben Amsterdammers bij Zilveren Kruis meer keuzevrijheid in de ziekenhuiszorg dan bij bijvoorbeeld Aevitae. Zo moet iemand met de Aevitae Basisverzekering Natura Select voor planbare operaties niet alleen bijbetalen in Amsterdam UMC, maar ook in het OLVG. Dat geldt eveneens voor mensen met een Gewoon Zekur Polis, die in Amsterdam een relatief lage dekkingsgraad van volledig verzekerde zorg kent. Je zorgverzekering zorgvuldig afwegen biedt dus meer bewegingsvrijheid.

Maar het probleem bij die zorgvuldige afweging is dat veel onderhandelingen tussen de verzekeraars en de zorgaanbieders op dit moment nog lopen. In 2020 waren bijna alle contracten tussen grote verzekeraars als Menzis, Zilveren Kruis en VGZ op 1 januari rond, maar dat is nu volledig anders. Alleen al voor de ziekenhuiszorg was VGZ deze week op landelijk niveau nog over 62 van de 108 contracten in onderhandeling, Zilveren Kruis moet nog met 19 locaties afspraken maken en bij Menzis staat de teller op 49.

Terwijl de onderhandelingen nog lopen, zijn zorgconsumenten elk jaar verplicht om voor 1 januari te kiezen. Feitelijk beschikken zorgconsumenten op het moment van de keuze dus niet over de nodige informatie voor een afgewogen oordeel. Terwijl dat soms gaat om duizenden of tienduizenden euro’s. Geen zorgverzekering afnemen is geen optie; zo’n verzekering is immers wettelijk verplicht.

Burger de dupe

“Nu steeds meer contractonderhandelingen ook na de overstapdatum van 1 januari zijn doorgegaan, richt de aandacht van de zorgconsumenten zich meer op de verzekeraars,” zegt gezondheidseconoom Wim Groot (Universiteit Maastricht). “Vertraging maakt deel uit van het onderhandelingsspel tussen zorgaanbieders en verzekeraars.”

Gezondheidseconoom Xander Koolman (Vrije Universiteit) stelt dat de zorgconsument – de burger dus – daarvan de dupe is. Hij pleitte daarom in het televisieprogramma Op1 voor een strengere rol van de overheid.

“Deze situatie zouden we niet moeten laten voortbestaan,” aldus Koolman donderdagavond. “De Nederlandse Zorgautoriteit moet als uitvoerend orgaan ervoor zorgen dat burgers niet aan hun lot worden overgelaten.” In een consumentvriendelijker scenario is alle relevante informatie over vergoedingen in de zorg pakweg een maand vóór 1 januari bekend.