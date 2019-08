Amsterdammer Darnell T. nog altijd vast voor moord op Orpheo Gefferie

Erxinio Luntungan Beeld Politie

Justitie vervolgt Darnell T. voor ‘moord in vereniging’ op de 24-jarige Orpheo Gefferie uit Almere. Hij zou voor Luntungan het vuurwapen uit de auto hebben gepakt, waarna die Gefferie doodschoot.

Twee groepen twintigers die uit waren geweest in de clubs Air en Blue Ivy kregen die nacht na sluitingstijd ruzie bij de parkeerautomaat. Even na kwart over vier werd Gefferie doodgeschoten.

Met twee Amsterdammers van 20 en 24 en een vrouw van 22 uit Diemen werd Darnell T. aangehouden in de taxi die ze meteen na de schietpartij hadden genomen – en waarvan getuigen het kenteken hadden genoteerd.

Camerabeelden

De andere drie werden al snel vrijgelaten, maar T. moest in de cel blijven. De kans is groot dat op camerabeelden uit de garage is te zien dat hij het wapen ging halen.

Evenals de nog altijd spoorloze Erxinio Luntungan, die al van jongs af in aanraking kwam met de politie, heeft Darnell T. al een strafblad. Hij werd twee jaar geleden nog vervolgd voor het stelen van sigaretten uit een bedrijfspand in Duivendrecht, samen met een ander.

Grof geweld

Zijn advocaat Rick van Viersen wil niet op de zaak ingaan in de aanloop naar de eerste, inleidende, zitting volgende week dinsdag in de Amsterdamse rechtbank.

Parkeergarage The Bank Rembrandtplein is op last van burgemeester Femke Halsema voortaan van middernacht tot ’s morgens 7.00 uur gesloten omdat er al eerder grof geweld was gepleegd en criminelen er tijdens het uitgaan hun vuurwapens hadden achtergelaten in de auto’s waarin ze waren gekomen.

Ook club Blue Ivy, voorheen Club Abe, is inmiddels door Halsema gesloten, omdat er tegen de afspraken in viptafels werden aangeboden – een fenomeen dat criminelen aantrekt.