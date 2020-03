Amsterdammer Daniël Buter (19) krijgt verblijfsvergunning: ‘Ik ben ontzettend blij’

De Amsterdamse Daniël Buter (19). Beeld Daniel Cohen

Buter laat telefonisch weten enorm opgelucht te zijn. “Ik kon het eerst niet geloven. Ik ben zo ontzettend blij. Ik ben meteen gestopt met alles waar ik mee bezig was om het aan mijn oma te vertellen. Ze moest ontzettend huilen.”

Buter werd in november opgepakt en in vreemdelingendetentie geplaatst omdat hij geen Nederlandse verblijfspapieren had. Hij was als kind door zijn uit de Dominicaanse Republiek afkomstige ouders achtergelaten bij zijn oma. Destijds werden niet de juiste procedures gevolgd om Buter te laten naturaliseren.

De problemen kwamen aan het licht toen Buter zich wilde inschrijven voor een studie en geen paspoort bleek te hebben. De IND liet hem uiteindelijk in november door de politie oppakken en vastzetten. Dat leidde in heel Nederland tot veel commotie. Een petitie werd tienduizenden keren getekend en ook burgemeester Femke Halsema maakte zich hard voor zijn vrijlating.

De IND besloot uiteindelijk dat Buter opnieuw een aanvraag mocht doen, omdat eerdere aanvragen op verkeerde gronden waren ingediend en leges niet waren betaald. Zijn proces mocht hij thuis bij zijn oma in Noord afwachten.

Moeite

Volgens advocaat Maartje Terpstra was het proces niet gemakkelijk. “Er zijn eerdere aanvragen gedaan die voor veel onduidelijkheid hebben gezorgd. Er is informatie aan de IND verstrekt die niet klopte. Het kostte veel moeite om dat allemaal duidelijk te krijgen.”

De verblijfsvergunning is op niet-tijdelijke humanitaire gronden verleend voor de duur van vijf jaar. Daarna kan Buter definitief de Nederlandse nationaliteit aanvragen, mits hij kan aantonen dat hij een inkomen heeft, is ingeburgerd en geen strafblad heeft.

Als het ‘coronagebeuren’ voorbij is, gaat Buter een groot feest geven om de goede afloop te vieren, zegt hij. “Ik ben iedereen die me heeft geholpen enorm dankbaar. De burgemeester, mijn vrienden, familie en advocaat. Ik wil het graag met iedereen vieren.” Nu hij geldige papieren heeft, kan Buter ook eindelijk aan de opleiding ict beginnen. “En ik ga een baantje zoeken, dat lijkt me echt heel leuk.”