Amsterdammer blijft voorlopig wachten op paspoort of rijbewijs

Stadsloket Centrum. Op dit moment is het niet mogelijk binnen te lopen voor het aanvragen of verlengen van een paspoort of rijbewijs, daarvoor dient online een afspraak gemaakt te worden en ook dat is niet eenvoudig. Beeld Daphne Lucker

Na Pinksteren, vanaf 7 juni, kunnen Amsterdammers weer zonder afspraak terecht bij de Stadsloketten. Daarmee komt er als het goed is een einde aan het aanvragen op afspraak, zoals sinds corona het geval is. De loketten gaan weer open, al valt te vrezen dat vlak voor de zomervakantie piekdrukte ontstaat.

Tot 7 juni zijn nagenoeg alle mogelijkheden voor een afspraak via de gemeentewebsite volgeboekt en dat is al weken het geval. Begin april waren de wachttijden bij de stadsdeelkantoren al hoog opgelopen. Wie toen een afspraak wilde maken, moest vijf tot zes weken wachten.

Registratie Oekraïense vluchtelingen

In het voorjaar is het altijd al drukker door de naderende vakanties, legde een woordvoerder toen uit. Veel personeel viel toen bovendien uit vanwege corona en griep en ook de registratie van Oekraïense vluchtelingen vergde veel mankracht. Verder was veel werk gaan zitten in de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen en de vele vragen over compensatie van de torenhoge energierekening.

Door extra medewerkers op te leiden en in te huren hoopte de gemeente begin mei de wachttijden weggewerkt te hebben, zodat Amsterdammers weer binnen vijf werkdagen terecht kunnen. Maar dat is dus niet gelukt. Wie begin mei online een afspraak wilde maken, stuitte op de gemeentewebsite op een afsprakenmodule zonder lege gaten in het rooster.

De stadsloketten worstelen nog steeds met de naweeën van corona, griep en de verkiezingen, zegt een woordvoerder van wethouder Touria Meliani (Dienstverlening). Het Stadsloket in Zuid is vrijgemaakt om Oekraïeners in te schrijven. Tegelijk is het bijzonder druk, volgens de gemeente. Zo zijn er meer afspraken, ruim achtduizend per week, dan in dezelfde periode in 2019.

Dringend of schrijnend

VVD-fractievoorzitter Claire Martens snapt dat de omstandigheden lastig zijn, maar vindt dat de gemeente de basisvoorzieningen, van afval ophalen tot paspoorten uitgeven, beter op orde moet hebben. “In Zuid zou de gemeente toch in ieder geval één loket open kunnen houden voor Amsterdammers?”

Via het gemeentelijk informatienummer 14020 lukt het bij spoedgevallen toch om een afspraak te maken, al was dat onlangs een week lang niet mogelijk omdat onder de telefonisten een verkeerde instructie was verspreid. Bij 14020 wordt bekeken wat er gedaan kan worden als de situatie dringend of schrijnend is, zegt de woordvoerder. Daar is een spoedaanvraag mogelijk of een noodpaspoort. Voor een rijbewijs is verlenging ook online mogelijk.

Ook raadslid Anke Bakker (Partij voor de Dieren) wil opheldering. “Deze situatie heeft nu al veel te lang geduurd, en daar worden mensen de dupe van. Zeker omdat niet iedereen even handig is met de computer of telefonisch via 14020.”

26 nieuwe medewerkers

De Amsterdammers die zo assertief zijn dat ze via het informatienummer toch hun weg vinden, hebben volgens gegevens van de gemeente gemiddeld na negen dagen een afspraak. Ook wordt extra capaciteit die plotseling beschikbaar komt als medewerkers beter zijn gemeld, alsnog ingezet en beschikbaar gesteld in het afsprakensysteem.

De komende weken starten 26 nieuwe medewerkers, maar na Pinksteren melden wellicht ook de Amsterdammers die nu hun aanvraag uitstellen zich aan de balie met extra drukte tot gevolg. “Dan kun je terecht waar en wanneer je wilt, maar wij verwachten dat enige drukte niet te voorkomen zal zijn,” zegt de woordvoerder. “Piekmomenten waren er immers ook bij de stadsloketten voor de pandemie, zeker rond vakanties.”

Martens heeft er weinig vertrouwen in dat de problemen voor de zomer zijn opgelost en hoopt dat de gemeente coulant is bij de extra kosten van spoedaanvragen. “Als de wachttijden dan weer lang zijn, vind ik niet dat het moet worden doorberekend aan de Amsterdammer.”