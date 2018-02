Amsterdammer betaalt minder heffingen dan Rotterdammer

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De onroerendzakenbelasting was de grootste bron van inkomsten: 167 miljoen euro.



Dat is 195 euro per inwoner en daarmee zijn Amsterdammers veel gunstiger af dan in veel andere gemeenten. Rotterdam int bijvoorbeeld bijna 400 euro per inwoner.



Riool

Amsterdam haalde 117 miljoen binnen aan afvalstoffenheffing (€137 per inwoner) en 70 miljoen aan rioolheffing (€82 per inwoner).



Dit jaar zullen de inkomsten naar verwachting vijf procent stijgen. Vooral toeristen gaan meer betalen en de parkeerheffing levert meer geld op.