Amsterdammer beschoten in Zuidoost, drietal aangehouden

De politie meldt dat het slachtoffer niet gewond raakte bij de schietpartij. Beeld Shutterstock

Het drietal wordt verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij. Het slachtoffer raakte niet gewond, meldt de politie.

Iets na 19.00 uur liep de 41-jarige Amsterdammer in de Kolfschotenstraat, toen hij een auto hard hoorde optrekken. De man keek om en zag een auto voorbij scheuren. Kort daarop klonken drie schoten. Vervolgens vertrok de auto in de richting van de Groebeekdreef. Het slachtoffer belde direct de politie en zag de auto terugkomen. De bestuurder bleef daarna rondjes rijden in de buurt van het slachtoffer, dat bleef staan en zich niet verschool.

Zodra de politie arriveerde, zag het slachtoffer de bewuste auto wederom aan komen rijden. De politie wist de drie inzittenden aan te houden, maar vond geen vuurwapen – ook niet in de woning van een van de verdachten. Het drietal zit nog vast op het politiebureau.

Eerdere schietpartij

De Amsterdammer was een aantal weken geleden ook al het slachtoffer van een beschieting, die plaatsvond op klaarlichte dag op het Krimpertplein, niet ver van de Kolfschotenstraat. De recherche onderzoekt of deze schietpartijen met elkaar verband houden – en of de aangehouden mannen iets met de eerdere beschieting te maken hebben. De politie roept ooggetuigen op zich te melden.