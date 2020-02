Amsterdammer aangehouden voor betrokkenheid handgranaat bij sponsor van voetbalclub OFC

Beeld Koen van Weel/ANP

De verdachte is mogelijk gelieerd aan een beruchte, inmiddels verboden motorclub.

De granaat is op 13 september vorig jaar op de witte Rolls Royce van Jongens gelegd, die stond geparkeerd bij het trainingscomplex van profvoetbalclub AZ in Wijdewormer. Jongens zag de granaat niet en reed er vervolgens mee naar groothandel VHC Jongens in Oostzaan, waarvan hij mede-eigenaar is. Pas daar zag hij het explosief tussen de motorkap en de voorruit liggen. Bij een harde schok had de granaat kunnen ontploffen.

De recherche beschikt over beelden van bewakingscamera’s waarop is te zien dat de granaat op de Rolls Royce wordt gelegd. Die beelden zullen woensdag worden getoond in het opsporingsprogramma Bureau NH van televisiezender NH Nieuws.

Op 11 september, twee dagen voor de granaat op Jongens’ auto werd gelegd, werd al een granaat achtergelaten op de parkeerplaats bij VHC Jongens aan de Ambacht 3 in Oostzaan. En op 26 augustus werd een auto van Jongens beschoten voor zijn huis in Oostzaan. De politie vond meerdere hulzen. Wie verantwoordelijk waren voor de beschieting, is nog onduidelijk.

Conflict

De recherche onderzoekt al sinds september of de schietpartij en de granaten verband houden met een conflict binnen de lokale voetbalclub OFC. Nog vier andere incidenten worden aan de onrust rond die club gelinkt.

Sponsor Jongens had ingegrepen omdat de jeugdafdeling van OFC verpieterde door alle aandacht voor Zondag 1, dat uitkomt in de derde divisie. Hij had materiaal en jeugdtrainers betaald, en wilde dat tienduizenden euro’s minder vanuit OFC naar de Stichting Topvoetbal Oostzaan zouden gaan, die de spelers en staf van het eerste betaalt.

Op voorstel van Jongens werd een coördinator aangewezen die orde op zaken moest stellen. Deze door Jongens betaalde coördinator klaagde in zijn omgeving dat hij ‘er niet doorheen komt’. Getrouwen van ex-geldschieter Marwan K. van OFC zouden veranderingen tegenhouden.

Jongens zelf ontkent via zijn advocaat dat hij over de gang van zaken een hoog opgelopen discussie heeft gehad met Marwan K., zoals wordt gezegd. De twee hebben in 2019 één ‘gemoedelijk en correct’ gesprek gehad. Jongens heeft laten weten dat hij geen prijs stelt op publiciteit over de zaak. Marwan K. ontkent stellig dat hij iets met die granaten te maken heeft.

Meer granaten

Dat geldt ook voor de vier andere incidenten die aan OFC worden gelinkt.

In de avond van 16 augustus 2018 lag een handgranaat voor het in Amsterdam beroemde Vlaams Friteshuis Vleminckx in de Voetboogstraat. Eigenaar Allard Maij is een voormalig sponsor van OFC. Hij zei vorige maand tegen Het Parool dat het onderzochte verband tussen de granaat en OFC hem ‘overviel’, ook omdat hij al lang weg is bij de club.

Op 22 september 2018 lag een handgranaat voor Sportmedisch Centrum Fysiomed van twee in de topsportwereld bekende fysiotherapeuten aan het Amsterdamse IJsbaanpad, achter het Olympisch Stadion. Fysiomed was eind 2015 na een halfjaar gestopt met het behandelen van spelers van het eerste OFC-elftal om ‘een sterk verschil van inzicht’ over de behandeling van selectiespelers, vertelde mede-eigenaar Wouter Post aan Het Parool. Marwan K. zou vervolgens met drie anderen in Fysiomed zijn verschenen om zijn ongenoegen te uiten. Dat ontkende Post niet, maar hij wilde daarover niets zeggen.

Op 17 januari 2019 brandden buiten de auto’s uit van een ex-werknemer van OFC en diens advocaat, terwijl in het kantongerecht in Zaandam een zitting gaande was over een arbeidsgeschil tussen OFC en de ex-medewerker. De brand was aangestoken.

Op 15 juli 2019 lag een handgranaat bij Café De Linde aan de Botermarkt in Haarlem, van de twee weken daarvoor, op 2 juli, uit het OFC-bestuur gestapte vicevoorzitter en jeugdvoorzitter Coen de Vroome. Die weersprak in Het Parool enig verband met de club. (“De politie probeert die granaat aan OFC te linken, maar dat is onzin. Na acht jaar was ik daar een beetje klaar.”)

Het onderzoek van de recherche gaat na de aanhouding van de Amsterdammer volop door. Burgemeester Rob Meerhof van Oostzaan sloot het gehele sportcomplex waar OFC speelt enkele weken geleden om de openbare orde en veiligheid te waarborgen, maar werd door twee rechters teruggefloten. De gemeente zint wel op andere ingrepen en eist nog altijd volledig inzicht in de geldstromen in en rond de club.