Amsterdammer (36) aangehouden na dood van vrouw in Huizen

Beeld Joris van Gennip

Het lichaam van de vrouw werd op aanwijzing van de verdachte gevonden in een woning aan de Bovenmaatweg in Huizen (Noord-Holland). Over de identiteit van het slachtoffer is vooralsnog niets bekend.

De verdachte meldde zich rond 20.00 uur bij een politiebureau in Den Bosch. De politie gaat uit van een misdrijf.

