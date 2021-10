Amsterdammer (29) opgepakt voor oplichting via nepsites met BN’ers

Een voorbeeld van een nepadvertentie waarin de identiteit van een bekende Nederlander werd misbruikt. Beeld -

De Amsterdammer is aangehouden voor het leidinggeven aan een criminele organisatie, die verschillende nepnieuwscampagnes opzette, waarbij ook de identiteit van bekende Nederlanders en namen van Nederlandse nieuwswebsites werden misbruikt. Onder andere de identiteit van Jort Kelder werd gebruikt om mensen te overtuigen geld in te leggen.

Gedupeerden kwamen op deze nepnieuwswebsites terecht via onder meer Facebookadvertenties. Ze werden met fictieve beweringen verleid om door te klikken. ‘Speciale Berichtgeving: De meest recente investering van Jort Kelder verbaast experts en maakt grote banken doodsbang,’ is een voorbeeld van zo’n nep-nieuwsartikel. Wanneer mensen doorklikken, komen ze terecht op een namaakwebsite waarop het lijkt alsof Jort Kelder bij een bekende talkshow heeft verteld over deze ‘geweldige kans’.

Als een gedupeerde vervolgens doorklikt en zijn persoonsgegevens invult, wordt hij nagebeld voor een eerste inleg bij een broker. Vervolgens worden mensen verleid om nog meer geld in te leggen. Het ingelegde geld wordt daarna overgeboekt naar diverse buitenlandse bankrekeningen en slachtoffers zijn het dan vaak kwijt.

Kat en muis spel

Nepadvertenties en nepnieuwsberichten zijn online al langer een groot probleem. Stefan Havik, directeur digitaal bij DPG Media, doet er alles aan om dit tegen te gaan. “Wij hebben een inkoopplatform in de markt gezet. Op onze eigen systemen worden nu alle advertenties door mensen gecontroleerd. Bij advertenties die via Google lopen, hebben we de prijs hoger gezet. Daardoor is inkopen niet meer rendabel voor nepnieuwsbedrijven.”

Toch gaat dat niet bij elk bedrijf even makkelijk. “Wij hebben de schaal om aan adverteerders te vragen op een andere manier in te kopen. Niet elk bedrijf kan dat doen. Wat je ziet is dat sociale platforms zo groot zijn geworden, dat niet elke advertentie kan worden gecontroleerd door een mens.”

Voor grote platforms zoals Facebook en Google is het dus veel lastiger om nepnieuws tegen te gaan. Havik: “Als je bij Facebook advertenties wil inkopen, kun je doen wat je wil. Er worden heel veel maatregelen genomen om dit tegen te gaan, maar er gaan advertenties doorheen. Er zijn bedrijven die 8 miljard euro per jaar verdienen met nepadvertenties. Het is een kat en muisspel in de digitale platformwereld.”

Miljoenen euro’s

Naast de aanhouding van de Amsterdammer, werden er ook panden doorzocht in Amsterdam, Velserbroek en in Zweden. Er is voor miljoenen euro’s beslag gelegd op vastgoed, auto’s, horloges, cryptovaluta en bankrekeningen.

Op een server van de criminele organisatie zijn gegevens van meer dan een miljoen mensen aangetroffen. De FIOD denkt dat er tienduizenden mensen over de hele wereld slachtoffer zijn geworden. Daarmee zou de criminele organisatie tientallen miljoenen euro’s hebben verdiend.

Aangezien de advertenties nog steeds verschijnen, vraagt de FIOD internetplatforms ‘om meer werk te maken van het weren van dit soort advertenties van hun platforms’. Ook drukt de dienst burgers op het hart om ‘niet in dit soort advertenties te trappen’.