Amsterdammer (29) neergeschoten in Lijnden

De man zou zijn gevonden in een auto, die stond geparkeerd aan de Hoofdweg in Lijnden, een dorp dat op een steenworp ligt van De Aker in Nieuw-West. De straat is afgesloten voor onderzoek.

De politie laat via Twitter weten dat de man naar het ziekenhuis is vervoerd. Over zijn huidige toestand is nog niks bekend. Op dit moment wordt onderzocht wat er is gebeurd.

Volgens een politiewoordvoerder zat het slachtoffer in een dure sportwagen. “Volgens kenners een Lamborghini.” De zegsman wil daar geen conclusies aan verbinden, bijvoorbeeld of het gaat om een poging tot liquidatie. “Het is veel te vroeg om daar iets zinnigs over te zeggen. We proberen helder te krijgen wat er precies is gebeurd en houden verschillende opties open.”