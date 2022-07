Amsterdammer (26) opgepakt die tbs’ers met slijptol hielp bij uitbraak

Luciano D. en Sherwin Windster ontsnapte op 21 juni uit TBS Kliniek Nijmegen. Beeld Politie

Het gaat om de 26-jarige Mamuka K. uit Amsterdam. Toen Luciano Dijkman werd aangehouden bij een tankstation aan de A12 bij Den Haag, zat K. bij hem in de auto. Ook hij werd toen opgepakt.

Justitie verdenkt hem er inmiddels van een sleutelrol te hebben gespeeld bij de ontsnapping van tbs’ers Luciano Dijkman (24) en Sherwin Windster (27). Hij zou degene zijn geweest die op 21 juni met een slijptol een gat in de omheining van de kliniek heeft gemaakt. Daar kropen Dijkman en Windster doorheen en stapten in een witte Golf met valse kentekenplaten.

Direct na de uitbraak werd onder andere de politiehelikopter ingezet om de mannen op te sporen, maar ze werden niet gevonden.

Een dag na de ontsnapping kreeg het team van FASTNL, dat zich bezighoudt met het vinden van ontsnapte gevangenen, een tip van de Amsterdamse politie. Die attendeerde hen erop dat de witte Volkswagen Golf die bij de ontsnapping gebruikt was leek op een auto die bij criminele jongeren in Amsterdam-West in gebruik was.

Slijptol

Enkele dagen later werd die witte Golf in Amsterdam in beslag genomen. Uit onderzoek bleek dat de auto vlak voor de uitbraak was gesignaleerd bij een tankstation in een plaatsje onder de rook van Nijmegen.

Toen de politie de camerabeelden van het tankstation bekeek, zagen ze een man die volgens hen Mamuka K. is. Uit het politieonderzoek bleek verder dat hij in de week voor de uitbraak onder zijn eigen naam een slijptol had gehuurd.

Dat de twee mannen op zo’n betrekkelijk simpele wijze konden ontsnappen uit de tbs-kliniek zorgde voor nogal wat beroering. Nadat er in 2017 en 2019 twee uitbraken hadden plaatsgevonden bij de Pompestichting, besloot de directie tot het plaatsen van een nieuw hek met stroomdetectie. Dat hek was, ten tijde van de uitbraak in juni, nog niet gereed.

Luciano Dijkman en Sherwin Windster wisten te ontsnappen via precies het gedeelte dat nog niet was afgebouwd. Sherwin Windster, die een strafblad heeft vol met ernstig geweld, is momenteel nog altijd voortvluchtig.

Willem van Vliet, de advocaat van Mamuka K., wil niet reageren op de arrestatie van zijn cliënt.