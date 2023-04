Amsterdammer (26) aangehouden voor beleggingsfraude: mogelijk 26 miljoen euro weg

Bij een piramidespel krijgen investeerders hun rendement uitgekeerd met de inleg van nieuwe investeerders. Zolang de fraudeur veel nieuw kapitaal weet aan te trekken van beleggers, kan hij eerdere beleggers blijven betalen en zo ook zelf profiteren van de fraude en een luxeleven leiden.

De bekendste fraudeur was de Amerikaan Bernard ‘Bernie’ Madoff. Hij had vanaf de jaren zestig klanten voor ongeveer 65 miljard dollar opgelicht via de vermogensbeheerpot van zijn bedrijf. In 2008 werd hij gearresteerd en kwam de jarenlange fraude aan het licht. Veel investeerders waren van de ene op de andere dag vaak tientallen miljoenen of zelfs miljarden kwijt. Over Madoff verscheen onlangs een Netflixserie.