Amsterdammer (24) verdacht van miljoenenzwendel cryptovaluta

De twintiger haalde bij verschillende investeerders zeker 4,5 miljoen euro op, maar belegde slechts een fractie daarvan.



De 24-jarige Amsterdammer werd donderdag aangehouden op verdenking van oplichting en witwassen. Ook zijn 25-jarige vriendin is opgepakt, net als een 25-jarige vriend die op dat moment in de auto van de hoofdverdachte reed. In de auto lag een bedrag van 17.000 euro aan contanten.



Bij huiszoekingen in een woning en een gehuurde villa in Amsterdam troffen agenten van de fiscale opsporingsdienst administratie, 87.000 euro contant geld en luxe goederen aan. Die zijn in beslag genomen.



Vijf miljoen

Uit het FIOD-onderzoek blijkt dat de verdachte online aanbiedt te investeren in het daytraden in cryptocurrencies. Daytraden is een zeer risicovolle manier op geld te verdienen aan de fluctuaties van koersen.



De FIOD vermoedt dat de man zeker 5 miljoen euro van investeerders ontving, waarvan hij slechts een half miljoen daadwerkelijk in cryptocurrencies belegde. Van de rest bekostigde de man volgens de opsporingsdiensten een luxeleven.



De verdachte Amsterdammers zou het geld van investeerders nadat hij het had ontvangen vrijwel direct hebben opgenomen bij pinautomaten. Ook zou hij ruim 700.000 euro naar buitenlandse bankrekeningen hebben gesluisd en 70.000 euro naar rekeningen van zijn vriendin. Zij wordt verdacht van witwassen.



Verdachte transacties

Het onderzoek startte na meldingen van banken bij de Financial Intelligence Unit (FIU) over verdachte transacties in de periode van eind 2017 tot en met medio 2018. Bij de FIU moeten deelnemers aan het betalingsverkeer, zoals banken en notarissen, verdachte transacties melden.



Deze week nog waarschuwde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) opnieuw dat investeringen in cryptovaluta risicovol zijn, ook vanwege de hoge fraudegevoeligheid. In het rapport van de AFM bleek dat een meerderheid van de beleggers in cryptocurrency relatief jong en onervaren is: zeker zestig procent belegde niet eerder in bijvoorbeeld aandelen of obligaties.



Een ruime meerderheid van de beleggers (70 procent) investeert overigens minder dan duizend euro. Slechts 2 procent legt geleend geld in.



Weet u meer over deze zaak of bent u gedupeerd? Mail de auteur van dit stuk op m.vandun@parool.nl. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld.