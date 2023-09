Amsterdammer (24) mishandeld en beroofd in Landsmeer, politie toont beelden van verdachte

De politie heeft beelden gedeeld van een verdachte die in de nacht van de beroving met de gestolen pinpas pinde op de Overtoom in Amsterdam-West. Beeld politie.nl

Het slachtoffer werd in de woning door twee mannen vastgehouden en geslagen, aldus de politie. Daarbij werd hij van zijn pinpas beroofd en werd hem zijn pincode afhandig gemaakt. In diezelfde nacht werd er in Amsterdam op meerdere plekken met de pinpas gepind.

De recherche heeft inmiddels al één verdachte aangehouden. Het gaat om een 21-jarige vrouw uit Landsmeer. Haar betrokkenheid wordt onderzocht.

Ook heeft de politie beelden verspreid van een andere verdachte, die in de nacht van de beroving met de gestolen pinpas pinde op de Overtoom in Amsterdam-West. Het gaat om een zwarte man met een trainingspak van het merk Under Armour. Mensen die hem herkennen wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.

Over de auteur: Jesper Roele schrijft sinds 2019 voor Het Parool over alledaags nieuws uit Amsterdam, festivals, het nachtleven en de tech-sector. Tips kan je sturen naar j.roele@parool.nl.