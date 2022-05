Amsterdammer (23) vast voor phishing: duizenden euro’s gestolen

Ruim honderdduizend mensen zijn volgens het CBS in 2021 financieel gedupeerd door phishing. Beeld Getty Images

Sinds begin 2021 zou de verdachte valse e-mails hebben verzonden met onderwerpen als ‘mislukte afschrijving’, ‘aanmaning’ of ‘uw lidmaatschap verloopt bijna’. In de e-mails stond een link naar een nepsite waarop mensen vermeende ‘achtergestelde betalingen’ konden overmaken. Als zij die link gebruikten, werden hun bank- en inloggegevens bekend bij de verdachte.

Het geld dat via deze sites werd overgeschreven, boekte de verdachte over naar andere rekeningen en werd daarna snel gepind – een bekende phishing-methode. Het zou om duizenden euro’s gaan.

Computervredebreuk

Uit onderzoek van het cybercrimeteam van de politie bleken de nepsites te draaien op een server in Duitsland. Om die te bekostigen zou de 23-jarige verdachte misbruik hebben gemaakt van een creditcard met een andere naam. Tegen de verdachte is door de creditcardmaatschappij aangifte gedaan van computervredebreuk, oplichting en manipulatie van computergegevens.

De 23-jarige verdachte zat tot vorige week vast. De raadkamer van de Amsterdamse rechtbank heeft maandag zijn voorarrest met drie maanden verlengd.

Opmars online criminaliteit

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bleek dat het aantal slachtoffers van online criminaliteit de afgelopen tien jaar met 22 procent is gestegen. Ruim honderdduizend mensen zijn volgens het CBS in 2021 financieel gedupeerd door phishing.

Het is de derde persoon die dit jaar in Nederland wordt gearresteerd voor deze vorm van online oplichting. In januari arresteerde de politie al een 24-jarige Amsterdammer die via nepmails van Woningnet zeker 25.000 euro buitmaakte bij tientallen slachtoffers. Op 22 april eiste het OM tegen hem 24 maanden gevangenisstraf, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Ook een 24-jarige man uit Uithoorn werd dit jaar gearresteerd voor een soortgelijk vergrijp.