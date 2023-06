Amsterdammer (21) verdronken bij reddingspoging op Vinkeveense Plassen: ‘Het waren jonge kerels’

De hulpdiensten rukten uit voor het redden van twee drenkelingen op de Vinkeveense Plassen. Beeld Peter Bakker

Volgens getuigen wilde de man uit Amsterdam de Franse man te hulp schieten, waarna hij zelf in de problemen kwam en verdronk. De politie heeft het onderzoek afgerond en gaat uit van een noodlottig ongeval. Duikers van de brandweer werden opgeroepen om de mannen uit het water te krijgen. Uiteindelijk werd een slachtoffer door omstanders op het droge gebracht, het andere slachtoffer door de duikers.

“Het waren jonge kerels,” zegt een medewerker van Klinkhamer Watersport, net aan de overkant. Hij heeft de duikers naar de plek des onheils nabij Eiland 8 gevaren. “Hoe zij in de problemen zijn geraakt, weet ik niet. Het water is daar behoorlijk koud, maar het blijft gissen of dat ermee te maken heeft.”

Verslagenheid

Het was nogal hectisch op Zandeiland 4, zegt havenmeester Jeroen Boschma van Watersportvereniging Vinkeveen en Abcoude. Hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder boten en wagens van de brandweer. Ook ambulances en een traumahelikopter werden ingezet. “Het was ons al gauw duidelijk dat er iets vreselijks was gebeurd,” zegt hij. Het clubhuis van de watersportvereniging werd gebruikt om alle betrokkenen op te vangen.

“Het is een intens triest bericht natuurlijk. De verslagenheid hier was maandagavond groot. Zeker als je zelf kinderen in die leeftijd hebt, komt het wel aan.” De havenmeester kan niet inschatten waardoor de mannen in de problemen zijn gekomen.

Kramp

Watersporter Jos Oomen vaart met zijn motorboot vaak op de Vinkeveense Plassen en denkt ook aan de kou. “Het lijkt zo aantrekkelijk om vanaf je bootje een duik in het water te nemen als het zo warm is,” zegt hij. “Maar je kunt van het koude water kramp in je spieren krijgen. Als je dan de kant niet kan bereiken, heb je een heel groot probleem.”

De Veiligheidsregio Utrecht kan niet zeggen wat de oorzaak van het fatale zwemincident op de plassen is geweest. Wel roept de veiligheidsregio regelmatig op om voorzichtig te zijn met zwemmen in buitenwater, omdat zo vroeg in het zomerseizoen het water nog niet overal is opgewarmd.

Steekincident

“Het is hier de laatste week toch al hectisch op het eiland,” zegt Boschma. “Ik ben hier ruim drie jaar havenmeester en heb nooit wat meegemaakt. Nu waren er in een week tijd al twee nare incidenten.”

Afgelopen zaterdag vond een steekincident plaats op één van de twaalf zandeilanden op de Vinkeveense Plassen. Een slachtoffer raakte gewond na een uit de hand gelopen ruzie op het Zandeiland 8.