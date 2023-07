Amsterdammer (21) opgepakt om grootschalige online oplichting en witwassen

Beeld Getty Images

De Amsterdammer wordt ook verdacht van diefstal en computervredebreuk en zou meer dan 400.000 euro hebben verdiend door mensen online op te lichten. Dat meldt het Openbaar Ministerie maandag.

De politie kwam de man in september 2022 op het spoor. Op in beslag genomen telefoons en andere gegevensdragers vond de politie tientallen nepwebsites van Nederlandse, Duitse, Spaanse, en Ierse banken. Op dit soort sites worden gegevens van slachtoffers verzameld. Die informatie wordt door criminelen gebruikt om in te loggen in de bankomgeving van de slachtoffers.

Nepberichten

De verdachte had volgens het OM tenminste 1,5 miljoen telefoonnummers en e-mailadressen van slachtoffers verzameld. De man zou de gegevens hebben gebruikt om nepberichten naar ze te versturen. Volgens het OM heeft hij daarmee veel mensen in Nederland en in het buitenland opgelicht. De verdachte had diverse Nederlandse en buitenlandse bankrekeningen waar duizenden euro’s op werden bij- of afgeschreven.

De man zit nog vast. De rechtbank in Amsterdam heeft vorige week zijn voorlopige hechtenis met drie maanden verlengd.

