‘Amsterdammer (20) bekent aanslagen op Poolse supermarkt’

Een explosie in een winkelcentrum in Beverwijk. De gevel van een Poolse supermarkt is fors beschadigd. Beeld ANP

Dat werd maandagmiddag bekend tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Haarlem.

Dit is de eerste verdachte die tijdens een zitting bekent de ontploffingen te hebben veroorzaakt. In december en januari vonden zware explosies plaats bij Poolse supermarkten in Aalsmeer, Heeswijk-Dinther, Tilburg en twee keer in Beverwijk. Daarbij werd veel schade veroorzaakt en gevaar voor de omgeving.

De 20-jarige Hyron A. uit Amsterdam zou verantwoordelijk zijn geweest voor het daadwerkelijk plaatsen van explosieven in Beverwijk en Tilburg. Het OM linkt hem ook aan een derde aanslag op een Poolse supermarkt in Aalsmeer. De inleidende zaak vond maandagmiddag plaats, waarbij Hyron A. heeft bekend, aldus De Telegraaf. “Ik wou geld verdienen, maar heb dat nooit gekregen,” zou de verdachte gezegd hebben. Volgens zijn advocaat Veerle Hammerstein gaat het om een kwetsbare jongen uit Amsterdam Zuidoost.