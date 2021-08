Nieuws

Amsterdammer (19) gewond bij steekpartij in Zuidoost

Een man is maandagavond gewond geraakt bij een steekpartij aan de Rhenenhof in Zuidoost. Het gaat om een 19-jarige Amsterdammer, meldt de politie. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht met een vermoedelijke schotwond. Er zijn geen verdachten aangehouden.