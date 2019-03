Amsterdammer (18) voor de rechter voor plan 'school shooting'

Hem wordt een algemene dreiging tegen het leven en zware mishandeling van personeel en leerlingen van een of meer scholen ten laste gelegd.



O. zou vanaf begin 2016 tot half december 2018 voorbereidingen hebben getroffen tot het plegen van een misdrijf met voorwerpen en stoffen. Hij leek het overigens niet gemunt te hebben op één bepaalde school of scholen.



Het lijkt erop dat de woorden van de Amsterdamse jongen geen loze kreten waren. Op zijn telefoon trof de politie beeldmateriaal aan van buitenlandse school shootings, bomaanslagen en andersoortige schietpartijen. Hij had al een of meer vuurwapens en messen en een bivakmuts in zijn bezit.



Vanwege de media-aandacht wilde O. vanmorgen niet op de zitting verschijnen. De officier van justitie vond dat de man de zitting moest bijwonen en vroeg om een bevel tot medebrenging. De rechter ging op dat verzoek in. De zitting werd daarom met een uur geschorst.



"Het gebeurt niet vaak, maar dit is een ernstig feit en zorgwekkend. Hij heeft bovendien er iets over gezegd. Wij willen wel met hem spreken. Er staan ook allerlei adviezen in een rapport. Hoe kijkt hij daar zelf tegenaan. Wil hij meewerken? Dat willen we graag weten," aldus de rechter.