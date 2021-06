Amsterdammer (18) dood gevonden in België, kwam eerder in opspraak door Snapchatfilmpje

Breinburg stond te boek als een jongen van de straat uit de H-buurt. Hij voetbalde in de jeugd van FC Amsterdam. Of en in hoeverre hij in de drugshandel verwikkeld was geraakt, zoals veel jongens en jonge mannen uit Zuidoost, onderzoekt de politie nog.

Op sociale media werd vorige week opgeroepen informatie te delen over de vermiste Breinburg. Zijn vader plaatste in de nacht van zaterdag op zondag op Facebook een bericht waarin hij iedereen bedankte die hem heeft gesteund: ‘Jammer genoeg is mijn zoon overleden’. Op een foto van Breinburg: ‘r.i.p. mijn prins’.

De vader plaatste een kort filmpje met twee foto’s van zijn zoon waarbij een stem zegt: “Er waren tijden waarin je dingen deed waarvan je wist dat je ze niet moest doen, maar dat was je vergeven.”

Over de achtergronden wil hij weinig kwijt, schrijft hij. ‘Voor de mensen die met vragen komen over wat er met mijn zoon is gebeurd: ik kan geen antwoord geven. Ik heb er de kracht niet voor. AUB. De zaak is in handen van de politie.’

Sociale media

Op foto’s die bij de berichten op sociale media zijn gepost, poseert Breinburg geheel in het zwart met een schoudertasje in Zuidoost, met ontbloot bovenlijf, met een gouden ketting of een ketting met een groot kruis, in een zwembad met een cocktail en voor ligbedden bij het zwembad van een hotel. Op een filmpje berijdt hij een jetski.

De politie in het Vlaamse Bazel kan nog geen bijzonderheden melden over ‘de omstandigheden van het overlijden’ van Breinburg.