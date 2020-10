Amsterdammer (18) aangehouden vanwege explosie Dijkmanshuizenstraat

De beschadigde deur van de woning in de Dijkmanshuizenstraat.

Afgelopen week vonden er twee explosies plaats in de Dijkmanshuizenstraat in Noord. Bij de tweede ontploffing, die plaatsvond in de nacht van zondag op maandag, werd de deur van een woning vermoedelijk met zwaar vuurwerk opgeblazen. De schade is enorm. De verdachte is aangehouden in het onderzoek naar de tweede explosie.

De politie onderzoekt de toedracht van dit incident en houdt er rekening mee dat deze verband houdt met de eerste explosie, in de nacht van 20 op 21 oktober.