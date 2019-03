Amsterdam zit niet te wachten op 'Teslabonus'

Jan met de pet kan zich geen Tesla veroorloven SP-raadslid Tiers Bakker

Naast de discussie over het ruimtegebruik van auto's speelt ook mee dat de verkiezingen voor de Provinciale Staten, en indirect de Eerste Kamer, in aantocht zijn. De campagne wordt gedomineerd door de vraag wie gaat betalen voor de energietransitie. In dat licht is er steeds meer kritiek op subsidieregelingen voor elektrische auto's.



De eerste generatie stekkerauto's heeft een luxe-uitstraling en is alleen verkrijgbaar in het duurdere segment. Daarom zijn partijen als de SP kritisch op de belastingkortingen die deze modellen krijgen. Dat geldt volgens SP-raadslid Tiers Bakker ook voor de voorgestelde korting bij de parkeerautomaat. "Jan met de pet kan zich geen Tesla veroorloven. Die parkeerkorting gaat ten koste van de algemene middelen, daar betalen dus mensen voor die alleen een diesel- of benzineauto kunnen betalen."



Energietransitie

Oppositiepartij VVD is wél enthousiast en zou nog veel verder willen gaan "Wij vinden dat je met een elektrische auto ook voorrang verdient op de wachtlijst voor een vergunning. Zo blijft de keuze voor de auto bestaan, maar doe je ook iets aan de energietransitie," zegt VVD'er Daan Wijnants. Hij is niet verbaasd dat de linkse coalitiepartijen weinig zien in de kortingsregeling. Volgens Wijnants gebruiken zij de energietransitie als stokpaardje om allerlei andere dingen voor elkaar te krijgen.



"GroenLinks gebruikt dit om zo veel mogelijk auto's de stad uit te jagen, de SP om zogenaamde grootverdieners de schuld te kunnen geven. Wij vinden dat je vooral moet kijken naar oplossingen die het gewone leven niet moeilijker maken, zoals korting bij de parkeerautomaat."



Ernsting, Bakker en Boutkan dienen schriftelijke vragen in bij verantwoordelijk wethouder Sharon Dijksma (Verkeer). Ze zijn benieuwd of de maatregel ruimte biedt om kleine voertuigen als de Biro parkeerbelasting te laten betalen. Daarover zijn zij wel enthousiast.