Amsterdam zet zich schrap voor druk weekend: ‘Desnoods straten sluiten’

De Dam afgelopen zondag. Ook in de omringende straten was het soms geen doorkomen aan. Beeld Dingena Mol

Ineens piekte de drukte afgelopen weekend in de binnenstad en dat kwam voor de gemeente als verrassing. Meteen volgde ook de kritiek, in de politiek en op sociale media, waarom Amsterdam het handhaven van de 1,5 meter afstand op z’n beloop liet.

Maar voor stadsdeelvoorzitter Mascha ten Bruggencate is het niet zo eenvoudig. “Ik vind het een heel mooi streven om niet alles meteen te verbieden, dat past bij de vrije stad. Daarom proberen het centrum open en toegankelijk houden. Maar dan moeten de bezoekers zich wel aan de regels houden en dat gebeurde afgelopen weekend niet genoeg.”

Kon het virus zich afgelopen weekend verder verspreiden in Amsterdam?

“Dat vind ik moeilijk om te zeggen, maar het klopt dat het soms zo druk was dat die 1,5 meter niet meer werd aangehouden. Als je van horeca-ondernemers vraagt om dit op terrassen te garanderen, dan moeten we dat ook op straat organiseren. Het was een schok dat de drukte zo snel toenam.”

Hoe komt het dat ineens zo druk werd?

“Het is vakantietijd, mijn idee is dat heel veel jonge mensen misschien wel op het laatste moment bedachten om naar Amsterdam te komen. Vooral op de toeristische plekken, de winkelstraten en op de Wallen was het dringen. Op straat hoorde je vooral de talen die in de ons omliggende landen worden gesproken. In rest van het centrum is het nog niet zo superdruk. Daar gaat het geleidelijker.”

Was het een bewuste keuze om boa’s of de politie niet te laten ingrijpen?

“We hadden deze snelle verandering van het aantal bezoekers niet verwacht, dus we waren niet genoeg voorbereid. Nu zijn we dat wel. Handhavers krijgen dit weekend instructies om mensen aan te spreken. Bovendien moeten we handhavers vrijspelen van elders in de stad. Omdat het zo rustig was, werden zij de laatste weken ingezet op drukke plekken zoals de Bogortuin of het Vondelpark, nu zijn ze weer hier nodig. Daarover maken we nu afspraken.”

Wat heeft u nog meer in petto?

“We houden er rekening mee dat we stegen en straten tijdelijk moeten sluiten als het te druk wordt. Ook willen we matrixborden gebruiken die niet alleen waarschuwen, maar zo nodig ook meertalig oproepen om het gebied te verlaten als het te druk wordt. Via crowdmanagement kunnen we — geanonimiseerd — in de gaten houden hoeveel mensen er in de stad zijn. Ook zetten we extra handhavers en hosts in die instructies krijgen om bezoekers aan te spreken op het afstand houden, en zo nodig hen te beboeten. Op plekken bij het Leidseplein kijken we of eenrichtingsverkeer een effect heeft, maar daarvoor is het al snel te druk.”

Wat is de volgende stap, als het nog drukker wordt dan afgelopen weekend?

“Dan moet je denken aan preventieve maatregelen. Bij grote drukte werden de zij-ingangen van het Vondelpark gesloten, om de stroom bezoekers in te dammen, dat zou je in de binnenstad ook kunnen doen. Maar dat heeft ook weer economische schade tot gevolg, terwijl ondernemers het al zwaar genoeg hebben.”

Wordt er genoeg gedaan om een bezoek aan Amsterdam te ontmoedigen?

“Nee, een oproep vanuit Den Haag aan buitenlandse vakantiegangers, om niet alleen de drukke plekken maar ook de krappe binnensteden te vermijden, zou zeker helpen.”

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland komt voor het weekend nog met extra maatregelen die ervoor moeten zorgen dat bezoekers zich beter houden aan de afstandsregels.