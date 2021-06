Zeeburg Skate Park op Zeeburgereiland. Beeld Nosh Neneh

Freerunnen door de wijk, rollend over een nieuw skatepark of dansend onder het Eye Filmmuseum: Amsterdam zet de komende jaren vol in op urban sports. De gemeente wil dat de stad ‘als speelveld’ gebruikt wordt en dat Amsterdammers kunnen sporten ‘wanneer en met wie’ ze maar willen.

Dat zijn de nieuwste sportplannen voor de gemeente Amsterdam, die vrijdag zijn gepresenteerd door wethouder Simone Kukenheim (Sport). Kukenheim: “Het mooie van urban sports is dat het niet alleen om het sporten of het bewegen gaat, maar om de hele cultuur eromheen. Over het ontdekken van je grenzen, onderdeel worden van een community, een nieuwe lifestyle, anders kijken naar de ruimte in de stad en het leven om je heen, je creativiteit ontdekken.”

House of Urban Sports

Urban sports kwamen in de jaren tachtig op. In Amsterdam is het voor kinderen tot 12 jaar de populairste sport na voetbal, terwijl het voor pubers na zwemmen en voetbal de derde sport is. Meiden doen vooral aan inline skaten en urban dance (straatdansen), jongens vooral aan freerunnen en skateboarden.

De gemeente zet al langer in om sporten voor iedereen in de openbare ruimte toegankelijk te maken. Vorig jaar werd het grootste skatepark van Nederland op Zeeburgereiland geopend, in de stad zijn er meerdere 3x3 basketbalveldjes aangelegd en er zijn twee parkoersen voor freerunners gebouwd. Ook zijn er plekken, zoals bij Eye, beschikbaar gesteld voor dansers op rolschaatsen.

In Nieuw-West is sinds vrijdag House of Urban Sports open: een skatepark waar ook ruimte is voor urban dance. Volgend jaar kan Zuidoost bij het Kraaiennest een skatepark verwachten, terwijl er in Noord bij atletiekvereniging Atos ruimte komt voor bootcampers.

Olympische kampioenen

Ook zet de gemeente de komende jaren in op een topsporttalentenprogramma waar jaarlijks zes tot acht jongeren aan kunnen meedoen. In 2019 pleitten Sofyan Mbarki (PvdA) en Reinier van Dantzig (D66) hier al voor: een fonds was nodig voor topsporters en talenten in ‘ongeorganiseerde sporten’, zodat zij zich beter kunnen focussen op hun topsportcarrière.

Het programma is bedoeld voor ‘de olympische kampioenen van morgen’. Niet geheel onrealistisch, aangezien steeds meer sporten meedoen aan de Olympische Spelen. In Tokio deze zomer kunnen medailles gehaald worden bij het 3x3 basketbal, BMX-freestyle, skateboarden, golfsurfen, sportklimmen en breakdancen.

In oktober worden – als de maatregelen het toelaten – ook weer de Urban Sports Week georganiseerd. Op verschillende locaties in de stad zijn er street events, workshops en officiële wedstrijden. Het evenement trok de afgelopen jaren meer dan honderdduizend bezoekers.